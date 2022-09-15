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Украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик.
Об этом сообщило оперативное командование «Юг».
— Нашей авиацией нанесено 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М, — говорится в сообщении.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в сутки выполнили 285 огневых задач: в том числе по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в Дудчанах и в Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.
Как отметили в ОК, «под плотным огневым контролем» находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. оккупанты не имели «никакой возможности» ими пользоваться.
За сутки украинские военные на юге уничтожили 33 оккупантов, 11 российских танков, 5 гаубиц «Мста-Б», самоходную артустановку «Гвоздика», 13 единиц авто-бронетехники, а также 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.
По словам командования, ситуация на южном фронте «стабильно напряженная», продолжаются позиционные бои. Силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и укрепляться на освобожденных территориях.
В свою очередь враг силами до двух взводов штурмовал в направлении из Архангельского на Ивановку в попытке улучшить свое положение. Однако успеха не имел и отступил, потеряв одну БМД-2 и «значительный процент» живой силы.
В течение дня россияне также продолжали ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы украинских позиций и населённых пунктов вдоль линии столкновения. Авиацией атаковали и передовые, и тыловые районы.
Ранее бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали, как сбили российский штурмовик Су-25.
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Украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик.
Об этом сообщило оперативное командование «Юг».
— Нашей авиацией нанесено 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М, — говорится в сообщении.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в сутки выполнили 285 огневых задач: в том числе по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в Дудчанах и в Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.
Как отметили в ОК, «под плотным огневым контролем» находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. оккупанты не имели «никакой возможности» ими пользоваться.
За сутки украинские военные на юге уничтожили 33 оккупантов, 11 российских танков, 5 гаубиц «Мста-Б», самоходную артустановку «Гвоздика», 13 единиц авто-бронетехники, а также 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.
По словам командования, ситуация на южном фронте «стабильно напряженная», продолжаются позиционные бои. Силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и укрепляться на освобожденных территориях.
В свою очередь враг силами до двух взводов штурмовал в направлении из Архангельского на Ивановку в попытке улучшить свое положение. Однако успеха не имел и отступил, потеряв одну БМД-2 и «значительный процент» живой силы.
В течение дня россияне также продолжали ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы украинских позиций и населённых пунктов вдоль линии столкновения. Авиацией атаковали и передовые, и тыловые районы.
Ранее бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали, как сбили российский штурмовик Су-25.