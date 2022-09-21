Частичную мобилизацию в России объявили, в частности, из-за провалов русской армии на Южном фронте.

Об этом во время брифинга 21 сентября в Украинском медиацентре рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишут «НикВести».

— Наши вооруженные силы показывают результат. Можно констатировать, что президент России неуверен в событиях и пытается человеческим ресурсом перекрыть прорехи, которые сейчас находятся в Вооруженных силах России, – говорит он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.