Девять стран-членов НАТО поддержали членство Украины и выступили за увеличение военной помощи.

На сайте президента Польши появилось совместное заявление девяти президентов.

Ее подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоганнис и президент Словакия Клаус Иоганнис.

В заявлении говорится, что лидеры указанных стран выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины в Альянсе и осудили незаконную аннексию территорий Украины Россией.

— Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все совершающие преступления агрессии должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом, — говорится в заявлении.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В НАТО ответили – решение будет консенсусным.