В Снигиревку и оккупированные села Николаевской области отправили мобилизованных российских военных.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «Апостроф TV».

Он также отметил, что на временно оккупированных территориях Николаевской области сложная гуманитарная ситация.

— Там действительно сложная ситуация. Там еще какие-то молодые «мобики» приехали, пока не понимают, что им скоро в пакет, еще пороха не нюхали и что-то там рассказывают. Но на самом деле ситуация плохая. Потому что холодает и уже не так легко переносятся ночи, поэтому ситуация не очень хорошая, — сказал он.