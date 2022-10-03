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В Снигиревку и оккупированные села Николаевской области отправили мобилизованных российских военных.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «Апостроф TV».
Он также отметил, что на временно оккупированных территориях Николаевской области сложная гуманитарная ситация.
— Там действительно сложная ситуация. Там еще какие-то молодые «мобики» приехали, пока не понимают, что им скоро в пакет, еще пороха не нюхали и что-то там рассказывают. Но на самом деле ситуация плохая. Потому что холодает и уже не так легко переносятся ночи, поэтому ситуация не очень хорошая, — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области во временно оккупированной Снигиревке в псевдореферендуме приняли участие 30 человек.
В Снигиревку и оккупированные села Николаевской области отправили мобилизованных российских военных.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «Апостроф TV».
Он также отметил, что на временно оккупированных территориях Николаевской области сложная гуманитарная ситация.
— Там действительно сложная ситуация. Там еще какие-то молодые «мобики» приехали, пока не понимают, что им скоро в пакет, еще пороха не нюхали и что-то там рассказывают. Но на самом деле ситуация плохая. Потому что холодает и уже не так легко переносятся ночи, поэтому ситуация не очень хорошая, — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области во временно оккупированной Снигиревке в псевдореферендуме приняли участие 30 человек.