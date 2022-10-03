С начала полномасштабной войны России против Украины пограничники задержали около 10 тысяч военнообязанных, пытавшихся незаконно уехать из страны.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, с 24 февраля мужчин задерживали как на пунктах пропуска, так и вне них, в так называемом зеленом участке границы. На пунктах пропуска, в частности, обнаружили и задержали немногим более трех тысяч уклонян, которые имели поддельные документы.

— На зеленом участке границы задержаны более шести тысяч человек, которые незаконно пытались покинуть пределы страны. В среднем за сутки это от 20 до 40 человек – и по пунктам пропуска, и по зеленому участку, – отметил Андрей Демченко.

Напомним, в Украине введено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация . Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Некоторые из них находились за границей до начала широкомасштабного вторжения России.