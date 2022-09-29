В Украине введено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Некоторые из них находились за границей до начала широкомасштабного вторжения России.

Юрист Ростислав Кравец рассказал «Фактам», угрожает ли им какая-либо ответственность за то, что они не вернулись на родину после начала войны.

По словам Кравца, на сегодняшний день не предусмотрена ответственность для мужчин, которые выехали за пределы Украины до 24 февраля и не вернулись.

— Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину, – сказал он.

Кравец подчеркнул, что подобные решения противоречат Конституции. Эксперт отметил, что украинские мужчины за границей неплохо пополняют бюджет Украины.

— Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от гастарбайтеров начинает превышать поступления от экспорта, — резюмировал он.