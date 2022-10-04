На временно захваченной территории Луганской области российские захватчики ищут мужчин для мобилизации с помощью беспилотников.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— В Северодонецке, Лисичанске и Попасной оперативная обстановка не позволяет начать восстановление инфраструктуры, однако позволила провести псевдореферендум. Мужчин призывного возраста оккупанты уже ищут дронами, на войне даже студенты, — говорится в сообщении.

По словам Сергея Гайдая, захватчики многое обещали местным жителям, когда захватили вышеназванные города, например восстановление централизованного газоснабжения в течение недели. Впрочем, прошло уже больше трех месяцев, а в этих городах даже к 1 сентября не подготовились. В частности, в Северодонецке не работает ни одна школа.

– Оправдание нашли. По мнению госдумы России, восстановление Северодонецка, Лисичанская и Попасной начнется, «как только это будет позволять оперативная обстановка, – отметил он.

По словам главы ОВА, та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать массу мероприятий, а главное — провести так называемый «референдум».

— Голосовать почти неделю 98% жителей ситуация на фронте не мешала — заменить лишний участок водо- или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было. Как там у них говорят: «Основной для паники нет». Тем более когда дело дошло до студентов очной формы, которые надеялись на отсрочку на несколько лет, однако «семья решила иначе». Как решила она и то, что мужчины для принудительной мобилизации нужно искать более тщательно. Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где запустили по улицам города дронов, - заявил Сергей Гайдай.

По его словам, пока мужчин атакуют дронами из воздуха, Вооруженные силы Украины уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины.

Ранее сообщалось, что в Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения.