За выходные камеры с системой распознавания лиц высчитали 12 человек, которые уклоняются от мобилизации в Москве.

Об этом сообщает The Insider.

Чаще камеры сработали в подъездах жилых домов. Это произошло в районах Преображенское, Вешняки, Перово, Новогиреево, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольяново и Богородское.

Полиция проверяла квартиры, опрашивала родственников. Некоторых уклоняющихся от мобилизации мужчин отвезли в отделы МВД и военкоматов.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины пограничники задержали около 10 тысяч военнообязанных , пытавшихся незаконно уехать из страны.