За выходные камеры с системой распознавания лиц высчитали 12 человек, которые уклоняются от мобилизации в Москве.
Об этом сообщает The Insider.
Чаще камеры сработали в подъездах жилых домов. Это произошло в районах Преображенское, Вешняки, Перово, Новогиреево, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольяново и Богородское.
Полиция проверяла квартиры, опрашивала родственников. Некоторых уклоняющихся от мобилизации мужчин отвезли в отделы МВД и военкоматов.
Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины пограничники задержали около 10 тысяч военнообязанных , пытавшихся незаконно уехать из страны.
За выходные камеры с системой распознавания лиц высчитали 12 человек, которые уклоняются от мобилизации в Москве.
Об этом сообщает The Insider.
Чаще камеры сработали в подъездах жилых домов. Это произошло в районах Преображенское, Вешняки, Перово, Новогиреево, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольяново и Богородское.
Полиция проверяла квартиры, опрашивала родственников. Некоторых уклоняющихся от мобилизации мужчин отвезли в отделы МВД и военкоматов.
Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины пограничники задержали около 10 тысяч военнообязанных , пытавшихся незаконно уехать из страны.