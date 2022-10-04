Силы обороны Юга продолжают активные действия, закрепляются на освобожденных территориях, удерживают инициативу и контроль.
Об этом сообщают в Оперативном командовании «Юг».
Противник пытается подтягивать резервы, в том числе и сформированные из недавно мобилизованных. В то же время страдает из-за нарушений логистики, нехватки боеприпасов, средств защиты.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач по районам сосредоточения вражеских сил и средств, логистических центрах и транспортных артериях.
Предварительно известно об уничтожении двух единиц автобронетехники и четырех оккупантов. Остальные потери врага дознаются.
Напомним, 4 октября на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.
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Силы обороны Юга продолжают активные действия, закрепляются на освобожденных территориях, удерживают инициативу и контроль.
Об этом сообщают в Оперативном командовании «Юг».
Противник пытается подтягивать резервы, в том числе и сформированные из недавно мобилизованных. В то же время страдает из-за нарушений логистики, нехватки боеприпасов, средств защиты.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач по районам сосредоточения вражеских сил и средств, логистических центрах и транспортных артериях.
Предварительно известно об уничтожении двух единиц автобронетехники и четырех оккупантов. Остальные потери врага дознаются.
Напомним, 4 октября на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.