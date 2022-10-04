Дополнительные 10,4 миллиарда гривен на финансовую поддержку аграриев и 500 миллионов гривен для предоставления кредитов фермерским хозяйствам. Такие предложения изменений проекта бюджета на 2023 год просят внести депутаты парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Соответствующее решение члены Комитета приняли на заседании 30 сентября, сообщается на сайте парламента.

— Мы понимаем, что сегодня государство живет в экстремальных условиях, и большинство расходов должно быть направлено на оборону. Однако сегодня аграрии – это основа экономики. Двести миллионов гривен на финподдержку аграриев, которые заложены в проекте бюджета, это чрезвычайно мало. Поэтому надеемся, что нас услышат, и расходы на поддержку аграриев будут увеличены, – отметил глава Комитета, народный депутат Александр Гайду.

Соответствующие обращения аграрный комитет направил в Комитет по вопросам бюджета, Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины.

Отмечается, из-за полномасштабного вторжения программы поддержки аграриев были приостановлены – средства были направлены на оборону. Продолжает работать программа кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%». За год более 33 тысяч сельхозтоваропроизводителей привлекли кредитов на сумму более 62,5 миллиарда гривен.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7616, существенно изменяющий правила деятельности в сфере рыбного хозяйства и в промысловом рыболовстве.