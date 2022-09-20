Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7616, существенно изменяющий правила деятельности в сфере рыбного хозяйства и промышленном рыболовстве.

Основные идеи проекта закона – высшая конкуренция, более качественная продукция и более низкие коррупционные риски, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Документом, в частности, предлагается введение аукционов на право использования водных ресурсов, благодаря которым на рынок выйдут новые прогрессивные участники, а отрасль станет конкурентной. Также предлагается, чтобы разрешительная документация и декларирование права на рыболовство были в электронной форме, что снизит коррупционные риски.

Среди идей законопроекта – прослеживаемость на всех этапах: от лова до попадания рыбы на стол потребителям. Речь идет об установлении необходимых требований к рыбоприемным пунктам, которые нередко нарушают все возможные санитарные нормы.

— Отрасль давно нуждалась в изменениях — вылов рыбы за годы независимости сократился в 6 раз! А война и оккупация наших водоемов только обострили проблемы в сфере. Уверен, что «рыбная» реформа будет способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, будет стимулировать цивилизованное рыболовство и обеспечит продовольственную безопасность нашего государства, – отметил народный депутат, глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду намерен заняться развитием рыбной отрасли.