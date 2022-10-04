На южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен.

Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, пишет LIGA.net .

— Количество мы знаем, но это только для нас. Они появились, они не подготовлены, но вполне возможно, что они могут готовиться непосредственно на позициях, – отметила она.

Наталья Гуменюк добавила, что украинские военные могут следить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое дает соответствующую информацию.

— Мы за ними тщательно следим и проводим среди них ту же информационную кампанию о том, чтобы «не пачкая» руки кровью, они могли сложить оружие и перейти в «обменный фонд», – добавила она.

По ее словам, случаи сдачи в плен уже есть, пока они не очень массовые, но и кампания началась сравнительно недавно.

— Есть обращения и от подразделений, и индивидуальные, - рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, Силы обороны Юга продолжают активные действия, закрепляются на освобожденных территориях, удерживают инициативу и контроль.