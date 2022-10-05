Президент России Владимир Путин издал указ о передаче захваченной российскими войсками Запорожской АЭС под управление РФ.

В этом «указе» он руководствовался аннексией Запорожской области, поэтому станцию передают в управление новой компании «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», которую в «Энергоатоме» уже назвали ничтожной, как и само решение о ее создании.

Он приказал передать компании все имущество станции, а правительству определить на период до 1 января 2028 года особенности надзора за ядерными материалами и установками.

Работникам станции теперь придется получать разрешение на работу от оккупантов.

Напомним, российские военные оказывали давление на более 100 работников Запорожской АЭС , находящейся под оккупацией захватчиков более 6 месяцев.