Российские военные оказывали давление более чем на 100 работников ЗАЭС, которая находится под оккупацией захватчиков более 6 месяцев.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает агентство «Интерфакс-Украина».

— Давление на персонал Запорожской атомной станции достигает невероятных масштабов (…). Более 100 работников ЗАЭС испытывали жестокое давление, — сообщил глава ведомства.

Галущенко добавил, что агрессию россиян не останавливают оставшиеся в Энергодаре наблюдатели от МАГАТЭ.

Глава Минэнерго также подтвердил, что российские военные отпустили директора ЗАЭС Мурашова, похищенного еще 30 сентября.

— Цивилизованный мир должен остановить российский террор на ЗАЭС! Обращаюсь к МАГАТЭ с публичным призывом дать оценку таким действиям россиян, которые угрожают ядерной безопасности мира, — подытожил он.

Как разъясняли в «Энергоатоме», оккупанты остановили автомобиль Мурашова на дороге в Энергодар около 16 часов дня 30 сентября. Мужчину задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Спустя какое-то время в РФ назвали это временным «задержанием».