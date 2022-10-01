Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурташов 30 сентября оказался в руках у россиян, открыто похитивших мужчин, остановив его машину по дороге от работы.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Энергетик направлялся в Энергодар от станции , когда около 16 часов российский патруль вытащил его из автомобиля.

В настоящее время на госпредприятии не располагают информацией о местонахождении Мурташова

— Авто остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении, — заявили в «Энергоатоме».

Глава госпредприятия Петр Котин подчеркнул, что пропавший мужчина несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность АЭС, а его похищение «создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции».

— Требую от российских военных, контролирующих Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, также незаконно находящихся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.



