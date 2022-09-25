|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|06:42
|Захід сонця:
|18:45
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|06:48
|Захід сонця
|18:51
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41 грн
|41.5 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
— Беспрецедентное варварское поведение россиян по поводу украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы у атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС, — подчеркнул Герман Галущенко.
По его словам, мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на упреждение атак на объекты мирной атомной энергетики.
— Россия не будет отказываться от каких-либо средств, чтобы сохранить свое геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не подверглась энергетическому шантажу. Украина – яркое подтверждение этому, – отметил министр.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли
Запорожская АЭС. От удара врага повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков.
Украина уже несколько раз была в шаге от аварии на Запорожской АЭС из-за действий российской армии возле украинских гражданских ядерных объектов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
— Беспрецедентное варварское поведение россиян по поводу украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы у атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС, — подчеркнул Герман Галущенко.
По его словам, мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии РФ и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на упреждение атак на объекты мирной атомной энергетики.
— Россия не будет отказываться от каких-либо средств, чтобы сохранить свое геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не подверглась энергетическому шантажу. Украина – яркое подтверждение этому, – отметил министр.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли
Запорожская АЭС. От удара врага повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков.