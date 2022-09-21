Российские оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли Запорожскую АЭС. От удара врага повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков.

Об этом сообщает госпредприятие «Энергоатом».

«21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока № 6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС», - отметили на госпредприятии.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.

Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

«В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», – добавили в «Энергоатоме».

Напомним, ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.