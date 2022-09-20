Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что российские войска умышленно вчера ночью нанесли ракетный удар по территории Южноукраинского энергокомплекса.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишут «НикВести».

Он уверен, что Российская Федерация не станет бить по самой атомной станции.

— Я не считаю, что Россия сойдет с ума совсем, чтобы какую-то ядерную катастрофу запустить, потому что это будет крах для самой России, — сказал глава ОВА.

Виталий Ким отметил, что по территории энергокомплекса вчера нанесли удар ракетой «Искандер». Это высокоточное оружие, свидетельствующее о том, что россияне намеренно целились рядом со станцию с целью шантажа.

— Это высокоточная ракета, поэтому россияне умышленно били в трехстах метрах у атомной станции. Для того чтобы шантажировать, заставлять идти на переговоры. Сейчас прямой угрозы нет, — добавил он.

Также глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заверил, что руководство региона готово к сценарию крушения на Южноукраинской атомной станции из-за российской агрессии.

Напомним, ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер". Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.