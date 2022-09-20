Скриншот видео удара по территории АЭС ночью 19 сентября

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заверил, что руководство региона готово к сценарию катастрофы на Южноукраинской атомной станции из-за российской агрессии.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишут «НикВести».

— Есть, конечно, планы по эвакуации, все проработано. Это объект повышенной опасности и критической инфраструктуры. Он проработан лучше всего в области. Естественно, и транспорт и отдельный гарнизон есть, что касается и 30-километровой зоны и дальше. Все маршруты составлены, – сказал он.

Напомним, ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер". Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.