Глава парламентской фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

— Россия уже даже не пытается корчить из себя «вторую армию мира». Они приняли решение стать Аль-Каидой — обстреливать водохранилища, атомные станции, привлекать в свои ряды зэков и рецидивистов. Все, на что они способны — это теракты. И отвечать за свои преступления они будут как террористы, — отметил Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 сентября, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.