 Миколаївщина отримає майже ₴43 млн субвенції на оновлення майстерень і лабораторій профтехів

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Головна Новини Самоврядування 8:00, 30 липня, 2026

Миколаївщина отримає майже ₴43 млн субвенції на оновлення майстерень і лабораторій профтехів

Миколаїв з висоти пташиного польоту, фото з відкритих джерел узяте для ілюстраціїМиколаїв з висоти пташиного польоту, фото з відкритих джерел узяте для ілюстрації

Миколаївська область отримає 42,7 мільйона гривень державної субвенції на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Відповідний розподіл коштів затвердив Кабінет Міністрів України, пишуть «МикВісті».

Загалом уряд спрямував на ці потреби 860,5 мільйона гривень. Кошти отримають обласні бюджети та окремі громади.

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Сусідня Одеська область отримає 13,19 мільйона гривень, тоді як Херсонська область до затвердженого урядом розподілу субвенції не увійшла

Гроші можна буде використати на модернізацію навчальних майстерень і лабораторій, а також на проєкти, що передбачають підвищення енергоефективності, безпеки та доступності освітнього простору у закладах.

До цього Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень. Зокрема, на для оновлення майстерні електрорадіотехнічного профілю у професійному училищі №21 виділили 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, станом на кінець вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 10 із 24 закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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