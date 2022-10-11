Победа России в войне против Украины станет поражением Североатлантического альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина.

– Победа России в войне в Украине станет поражением НАТО, – сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, этого нельзя допустить. Именно поэтому Североатлантический альянс планирует усилить и сохранить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территории от российской оккупации.

— Украина набрала обороты и продолжает добиваться значительных успехов, в то время как Россия все чаще использует ужасающие неизбирательные атаки по гражданскому населению и более важные объекты инфраструктуры, — добавил генсек.

Напомним, в ГУР сделали заявление по массированным ракетным ударам по Украине. Это «фирменный стиль» нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина.