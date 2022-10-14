ВСУ на южном фронте нанесли своей авиацией еще семь ударов, поразили 4 позиции противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также уничтожили три командных пункта.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там отметили, что авиация Вооруженных сил Украины также поразила три места скопления живой силы, вооружения и техники российских войск в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. За день российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:

2 реактивные системы залпового огня «Ураган и один «Град»;

тяжелую огнеметную систему «Солнцепек»;

станции радиоэлектронной борьбы;

два миномета калибра 120 мм;

три танка;

три командных пункта подразделений российской 35-й армии.

Также украинские защитники уничтожили два беспилотных шпиона типа «Орлан-10», когда оккупанты пытались провести воздушную разведку.

В ОК говорят, что оккупанты иногда применяют диверсионно-разведывательные группы для попыток разоблачения позиций украинских войск. Так, днем 13 октября российская ДРГ вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери и отошел.

Россияне дважды атаковали позиции украинских войск в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Без потерь.

Напомним, в течение 12 октября украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.