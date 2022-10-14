|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|07:08
|Захід сонця:
|18:08
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|0.9 м/с
|Схід сонця:
|07:18
|Захід сонця
|18:09
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
ВСУ на южном фронте нанесли своей авиацией еще семь ударов, поразили 4 позиции противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также уничтожили три командных пункта.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там отметили, что авиация Вооруженных сил Украины также поразила три места скопления живой силы, вооружения и техники российских войск в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. За день российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:
Также украинские защитники уничтожили два беспилотных шпиона типа «Орлан-10», когда оккупанты пытались провести воздушную разведку.
В ОК говорят, что оккупанты иногда применяют диверсионно-разведывательные группы для попыток разоблачения позиций украинских войск. Так, днем 13 октября российская ДРГ вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери и отошел.
Россияне дважды атаковали позиции украинских войск в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Без потерь.
Напомним, в течение 12 октября украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.
ВСУ на южном фронте нанесли своей авиацией еще семь ударов, поразили 4 позиции противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также уничтожили три командных пункта.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там отметили, что авиация Вооруженных сил Украины также поразила три места скопления живой силы, вооружения и техники российских войск в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. За день российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:
Также украинские защитники уничтожили два беспилотных шпиона типа «Орлан-10», когда оккупанты пытались провести воздушную разведку.
В ОК говорят, что оккупанты иногда применяют диверсионно-разведывательные группы для попыток разоблачения позиций украинских войск. Так, днем 13 октября российская ДРГ вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери и отошел.
Россияне дважды атаковали позиции украинских войск в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Без потерь.
Напомним, в течение 12 октября украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.