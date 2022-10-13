За прошедший день, 12 октября, украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

По подтвержденным данным известно, что враг потерял:

36 оккупантов

танк

2 топливозаправщики

2 единицы автобронетехники

3 артсистемы крупного калибра

4 вертолеты

5 складов с боеприпасами.

Окончательные потери дознаются.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.