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За прошедший день, 12 октября, украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
По подтвержденным данным известно, что враг потерял:
Окончательные потери дознаются.
Ранее в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.
За прошедший день, 12 октября, украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
По подтвержденным данным известно, что враг потерял:
Окончательные потери дознаются.
Ранее в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.