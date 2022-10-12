В Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области.

Информацию опубликовали на официальной странице командования в Facebook.

Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдерживание наших наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры», — отметили в командовании.

Напомним, с начала активных действий ВСУ на Херсонском направлении украинские защитники уволили 1170 квадратных километров.