Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров в Херсонском направлении.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

— По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий освобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку в населенных пунктах есть «сюрпризы» от оккупантов, — рассказала Наталья Гуменюк.