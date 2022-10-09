Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров в Херсонском направлении.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
— По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий освобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку в населенных пунктах есть «сюрпризы» от оккупантов, — рассказала Наталья Гуменюк.
Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.
Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров в Херсонском направлении.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
— По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий освобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку в населенных пунктах есть «сюрпризы» от оккупантов, — рассказала Наталья Гуменюк.
Ранее сообщалось, что представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.