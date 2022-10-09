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Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь.
— Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Так, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск, — говорится в сообщении.
Ранее гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель «пригласят» в регионы России.
Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь.
— Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Так, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск, — говорится в сообщении.
Ранее гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель «пригласят» в регионы России.