Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь.

— Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Так, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск, — говорится в сообщении.

Ранее гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель «пригласят» в регионы России.