|Швидкість вітру:
|3.6 м/с
|Схід сонця:
|06:59
|Захід сонця:
|18:19
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|2.4 м/с
|Схід сонця:
|07:08
|Захід сонця
|18:22
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.2 грн
|40.7 грн
|EUR
|38.8 грн
|39.8 грн
Детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель пригласят в регионы России.
Об этом заявил гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24», которого цитирует российское «РБК».
— На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город, сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем на несколько недель потихоньку приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, — заявил он.
Губернатор Краснодарского края подтвердил, что «при необходимости» регион готов принять и разместить «до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области».
Ранее Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и потому у них никакой тревоги нет. А также просил людей верить ему.
Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров
Детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель пригласят в регионы России.
Об этом заявил гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24», которого цитирует российское «РБК».
— На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город, сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем на несколько недель потихоньку приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, — заявил он.
Губернатор Краснодарского края подтвердил, что «при необходимости» регион готов принять и разместить «до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области».
Ранее Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и потому у них никакой тревоги нет. А также просил людей верить ему.
Отметим, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров