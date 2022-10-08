Детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель пригласят в регионы России.

Об этом заявил гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24», которого цитирует российское «РБК».

— На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город, сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем на несколько недель потихоньку приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, — заявил он.

Губернатор Краснодарского края подтвердил, что «при необходимости» регион готов принять и разместить «до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области».

Ранее Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и потому у них никакой тревоги нет. А также просил людей верить ему. А уже 6 октября Кирилл Стремоусов открыто обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в неудачах, которые терпит российская армия , в частности на Херсонском направлении фронта войны в Украине.