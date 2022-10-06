Заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов открыто обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в неудачах, которые терпит российская армия, в частности на Херсонском направлении фронта войны в Украине.

Об этом говорится в его сегодняшнем видеообращении.

Коллаборант в частности отметил, что Сергей Шойгу «должен был как офицер застрелиться». Кирилл Стремоусов намекнул, что министру неизвестно слово «офицер».

— Да, действительно, многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение дел, просто могли бы, как офицер застрелиться. Знаете, слово «офицер» для многих – непонятное слово, – заявил коллаборант.

Он также заверил, что Херсон «пока держится» и вроде бы находится «под замком». Кирилл Стремоусов надеется, что в Кремле разберутся с «бездарными военачальниками», говоря в контексте виновности Сергея Шойгу в неудачах российской армии.

– Херсон на замке, нацисты сюда не зайдут. Не надо класть тень сегодня на все министерство обороны России из-за некоторых изменников. Я говорю о бездарных военачальниках, которые не ответили за все те дыры, которые сегодня есть, — отметил Кирилл Стремоусов.

Ранее Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и потому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».