С начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 7 октября, пишут «НикВести».

— На сегодняшний день с начала войны Вооруженные Силы Украины деоккупировали более 2 тысяч 400 квадратных километров украинской земли на юге. В Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также проводится эвакуация населения, – рассказал Кирилл Тимошенко.

Напомним, что в последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров.