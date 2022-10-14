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Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, среди которых есть граждане других стран.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.
Стало известно, что 9 октября на временно оккупированную территорию Крыма прибыло около 400 боевиков-иностранцев.
В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.
Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил РФ до 1 ноября. Все потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.
Напомним, что Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.
Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, среди которых есть граждане других стран.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.
Стало известно, что 9 октября на временно оккупированную территорию Крыма прибыло около 400 боевиков-иностранцев.
В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.
Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил РФ до 1 ноября. Все потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.
Напомним, что Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.