Сегодня, 14 октября, противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

— 14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов «Shahed-136», – говорится в сообщении.

Пять были уничтожены зенитными ракетными войсками Воздушных Сил и три – противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в течение 12 октября украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.