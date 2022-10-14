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В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».
Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, пишут российские пропагандистские СМИ.
– Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси, – заявил он.
Именно поэтому, по его словам, в Беларуси введен режим контртеррористической операции.
— Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран, – Владимир Макей.
Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.
В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».
Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, пишут российские пропагандистские СМИ.
– Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси, – заявил он.
Именно поэтому, по его словам, в Беларуси введен режим контртеррористической операции.
— Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран, – Владимир Макей.
Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.