За минувшую ночь над Николаевской областью силами противовоздушной обороны сбито 6 дронов, над Херсонщиной - 2, а над югом Днепропетровщины - 5.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Беспилотный шпион «Орлан-10», разведывавший обстановку вдоль линии фронта, демилитаризован.

Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Силы обороны держат огневой контроль и инициативу в развитии событий. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает практику огневых поражений наших позиций и прилегающих к фронту территориальных общин с применением авиации ракетно-артиллерийского вооружения и мин. Также продолжает наносить удары дронами-камикадзе по тыловым районам, пытаясь поразить объекты инфраструктуры. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку», - говорится в сообщении.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач, авиация отработала 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях. Враждебная же попытка нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области была пресечена. Вражеский вертолет уничтожен. Окончательные потери врага дознаются.

В Черном море умеренно штормит, что может создавать предпосылки для усиления минной опасности в прибрежной зоне. 11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, среди них 2 больших десантных корабля и 3 ракетоносителя с двенадцатью «Калибрами». Зерновые коридоры работают в соответствии с графиками и обеспеченными гарантиями на международном уровне.