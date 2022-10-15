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Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur.
Видео опубликовали на фейсбук-странице благотворительного фонда «Вернись живым».
Сначала аэроразведчики с помощью беспилотника «Аист-100» нашли технику оккупантов, а затем артиллеристы уничтожили ее одним мощным ударом.
«Работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра 155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 или французской CAESAR», - говорится в сообщении.
Excalibur поражает объекты на расстоянии до 70 км. Имеет спутниковую навигацию, а значит, для точного выстрела цель не нужно подсвечивать лазером. Необходимо только знать ее координаты. Их разведывают, в частности, с помощью беспилотников «Аист-100».
Отмечается, что в настоящее время фонд «Вернись живым» купил 25 таких беспилотников за 1 440 000 гривен каждый. Комплекс состоит из двух самолетов и наземной станции. Корректирует артиллерийские удары на глубину до 50 километров.
Напомним, Эxcalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, имеет GPS-наводку. Стоимость единицы – до $70 000. Используются для артиллерии «натовского» 155 мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35+ километров.
Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur.
Видео опубликовали на фейсбук-странице благотворительного фонда «Вернись живым».
Сначала аэроразведчики с помощью беспилотника «Аист-100» нашли технику оккупантов, а затем артиллеристы уничтожили ее одним мощным ударом.
«Работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра 155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 или французской CAESAR», - говорится в сообщении.
Excalibur поражает объекты на расстоянии до 70 км. Имеет спутниковую навигацию, а значит, для точного выстрела цель не нужно подсвечивать лазером. Необходимо только знать ее координаты. Их разведывают, в частности, с помощью беспилотников «Аист-100».
Отмечается, что в настоящее время фонд «Вернись живым» купил 25 таких беспилотников за 1 440 000 гривен каждый. Комплекс состоит из двух самолетов и наземной станции. Корректирует артиллерийские удары на глубину до 50 километров.
Напомним, Эxcalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, имеет GPS-наводку. Стоимость единицы – до $70 000. Используются для артиллерии «натовского» 155 мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35+ километров.