Военный эксперт Олег Жданов считает, что увольнение Херсона Вооруженными силами Украины – вопрос времени. Он прогнозирует развитие событий в среднесрочной перспективе.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью Радио НВ.

Он прокомментировал мнение экспертов, что деоккупация Херсона неотвратима.

— Такие выводы можно сделать из того, что мы все же продвигаемся вперед, хотя и медленно очень, особенно в последнюю неделю есть проблемы. Впрочем, каждый день мы освобождаем понемногу нашу территорию. И, наконец, наступит тот критический момент, когда российские войска не смогут удерживать позиции на правом берегу Днепра. Тогда мы можем перейти в решительное контрнаступление для освобождения Херсона. Перспектива такова. И возможности есть. Они не могут быть реализованы сегодня и сейчас, но будут реализованы в ближайшее время – в среднесрочной перспективе, – говорит Олег Жданов.

Он также добавил, что сегодня наше наступление замедляется в результате того, что Россия пытается всеми силами обеспечить логистику для своей группировки: «Они делают там возможное и невозможное в плане восстановления мостов и восстановления переправ через реку Днепр».

Напомним, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин заявил, что увольнение Вооруженными силами Украины Херсона - вопрос времени .