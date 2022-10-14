Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин заявил, что освобождение Вооруженными силами Украины Херсона – вопрос времени.

В эфире Радио НВ он отметил, что когда официально заявляют об освобождении населенных пунктов, это означает, что ВСУ там уже закрепились и фронт расположен гораздо дальше.

— Такие официальные заявления положительны, добры, не только самим фактом, а пониманием того, что фронт движется, наступление развивается. Все военные аналитики в мире (кстати, не только в Украине) сходятся в консенсусе, что освобождение Херсона – это вопрос времени. То есть это произойдет, – констатировал он.

Военный эксперт напомнил, что уже освобожден Давыдов Брод и заявил, что перебрасывание Россией мобилизованных на левый берег Херсонской области вряд ли поможет удержать Херсон.

— Они, наконец, попадут в этот огромный большой котел. Какие-то виды вооружений, новые оперативные планы, какие-то подразделения подготовлены, которые могут что-то провести, какие-то наступательные операции – этого всего нет. Поэтому если ВСУ удачно будет реализовывать свой замысел, нет никакого препятствия, которое должно как-то удержать от освобождения Херсона, – заверил Игаль Левин.

Напомним, в течение 12 октября украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.