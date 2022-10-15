Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет дальше финансировать услуги Starlink в Украине.

Об этом он написал вечером 15 октября в Twitter.

«Сердце с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал Маск.

Напомним, накануне компания SpaceX сообщила Пентагону, что не может больше финансировать работу Starlink в Украине.

В Офисе Президента заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink.

Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.