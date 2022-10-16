Оккупанты запустили в семь диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, ВСУ заставили их отступить.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

— К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил, – говорится в сообщении.

Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику .