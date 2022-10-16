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На южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там рассказали, что украинская авиация нанесла 13 поражений по районам развертывания противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также сосредоточению живой силы и техники оккупантов в Николаевском и Баштанском районах.
В то же время, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнены 426 огневых задач. В ОК подтвердили, что на юге российско-оккупационные войска в течение дня потеряли:
Также украинские военные повредили 8 единиц российской техники, в том числе 2 самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут «вгрызаться» в Херсон , пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
На южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там рассказали, что украинская авиация нанесла 13 поражений по районам развертывания противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также сосредоточению живой силы и техники оккупантов в Николаевском и Баштанском районах.
В то же время, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнены 426 огневых задач. В ОК подтвердили, что на юге российско-оккупационные войска в течение дня потеряли:
Также украинские военные повредили 8 единиц российской техники, в том числе 2 самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут «вгрызаться» в Херсон , пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.