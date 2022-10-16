Украинские военные на Херсонском фронте 7 октября. Фото: МЕТИН АКТАС/GETTY

На южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там рассказали, что украинская авиация нанесла 13 поражений по районам развертывания противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Каховском районах, а также сосредоточению живой силы и техники оккупантов в Николаевском и Баштанском районах.

В то же время, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнены 426 огневых задач. В ОК подтвердили, что на юге российско-оккупационные войска в течение дня потеряли:

14 солдат;

3 самоходные артустановки;

гаубицу «Мста-Б»;

станцию радиоэлектронной борьбы

Также украинские военные повредили 8 единиц российской техники, в том числе 2 самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут «вгрызаться» в Херсон , пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.