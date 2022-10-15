|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца
|18:07
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут «вгрызаться» в Херсон, пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог сохранить лицо. Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании бегство. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, дисциплине и боевому духу не остается места, – написал Подоляк.
Накануне полиция Херсона сообщила, что с временно оккупированных территорий продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными. Оккупанты угоняют автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир.
Снегиревка Николаевской области, которая с марта находится под оккупацией, фактически является ключевым узлом в обороне армии Российской Федерации на правом берегу Днепра.
Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут «вгрызаться» в Херсон, пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог сохранить лицо. Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании бегство. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, дисциплине и боевому духу не остается места, – написал Подоляк.
Накануне полиция Херсона сообщила, что с временно оккупированных территорий продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными. Оккупанты угоняют автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир.
Снегиревка Николаевской области, которая с марта находится под оккупацией, фактически является ключевым узлом в обороне армии Российской Федерации на правом берегу Днепра.