Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что военные РФ будут «вгрызаться» в Херсон, пока украинские силы обороны ведут наступление на этом направлении, однако оккупанты тем временем заняты мародерством.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог сохранить лицо. Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании бегство. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, дисциплине и боевому духу не остается места, – написал Подоляк.

Накануне полиция Херсона сообщила, что с временно оккупированных территорий продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными. Оккупанты угоняют автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир.

Снегиревка Николаевской области, которая с марта находится под оккупацией, фактически является ключевым узлом в обороне армии Российской Федерации на правом берегу Днепра.