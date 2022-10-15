Снигиревка Николаевской области, которая с марта находится под оккупацией, фактически является ключевым узлом в обороне армии Российской Федерации на правом берегу Днепра.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

— Мы продолжаем давить противника в районе Снигиревки. Мы понимаем, что Снегиревка является ключевым пунктом обороны противника. И уничтожением этого узла сопротивления фактически разрушается вся оборона противника на правом берегу (Днепра, – прим.), – сказал Сергей Грабский.

Он добавил, что ВСУ продолжают создавать предпосылки для дальнейших прорывов на линии фронта.

— То, что мы не видим движения, еще не значит, что наши войска прекратили активные боевые действия. Мы продолжаем обстрелы, мы продолжаем уничтожать оккупантов, их численность, базы хранения горючего, боеприпасов, разрушаем их командные пункты и создаем предпосылки для дальнейших прорывов. Бои продолжаются и мы продолжаем давить на оккупантов, которые теряют свои позиции на херсонском направлении, - сказал военный эксперт.

Напомним, появляется все больше свидетелей российских военных преступлений, совершенных вблизи Снигиревки в Николаевской области.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко, ответственный за работу с партизанами на оккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины, рассказал, почему россиян так трудно выбить из Снигиревки.