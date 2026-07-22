Виконком Миколаєва погодив понад ₴430 тис. матеріальної допомоги жителям міста

У Миколаєві погодили виплати матеріальної допомоги та стипендій довгожителям. Фото: архів МикВісті

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виплату понад 430 тисяч гривень матеріальної допомоги. Кошти отримають жителі, які проходили лікування, перенесли операції, борються з онкологічними захворюваннями, опинилися у складних життєвих обставинах, а також миколаївці віком понад 100 років.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у вівторок, 22 липня, пишуть «МикВісті».

Найбільшу суму — 397 тисяч гривень — спрямують на адресну матеріальну допомогу 90 жителям міста. Зокрема:

74,5 тисячі гривень отримають 27 осіб, які проходили стаціонарне лікування;

72 тисячі гривень — 19 жителів після хірургічних операцій;

223,5 тисячі гривень — 39 людей на тривале лікування онкологічних захворювань, придбання та встановлення штучних імплантів;

20 тисяч гривень — чотири миколаївці, які опинилися у складних життєвих обставинах;

7 тисяч гривень — цивільний житель, який зазнав поранення внаслідок російського обстрілу Миколаєва.

Крім того, виконком погодив виплату 32,45 тисячі гривень адресних стипендій 25 жителям міста, яким виповнилося 100 і більше років. Кожен із них отримає по 1298 гривень за липень.

Також аналогічну щомісячну стипендію у розмірі 1298 гривень виплатять пенсіонеру МВС за проявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця.

Загалом департамент праці та соціального захисту населення перерахує одержувачам 430 тисяч 748 гривень.

Нагадаємо, що за чотири місяці 2026 року місто надало 794 тисячі гривень миколаївцям, які були поранені у місті під час війни, втратили родичів, чи потребують кошти на лікування, можуть подати документи для отримання матеріальної допомоги з бюджету міста.