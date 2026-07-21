Миколаївці поділилися спогадами про залишки мечеті у місті: архівні фото

Мечеть у Миколаєві. Фото: Державний архів Миколаївської області

У Миколаєві на розі вулиць Котельної та 3-ї Воєнної у середині XIX століття була збудована мусульманська мечеть. На початку ХХ століття її розібрали та залишили тільки мінарет, який згодом теж знесли. Миколаївці згадали, де видніються руїни від мінарету.

Фотографії мечеті опублікував у групі «Південна Україна крізь віки» Олександр Ревуцький, а жителі поділилися своїми спогадами, як вони бачили залишки мечеті.

За даними Державного архіву Миколаївській області, у 1862 році товариству воєнних магометан віддали місце у Миколаєві з напівзруйнованими будівлями колишньої жіночої лікарні. Там збудували мечеть.

«Мечеть була зведена у 1869-1871 роках для мусульманських матросів і офіцерів, які служили на Чорноморському флоті. Комплекс збудували з місцевого каменю-вапняку. Сам мінарет мав вигляд високої вежі з оглядовим майданчиком та півмісяцем на шпилі. Верхню частину вежі, над дверима балкона, прикрашало висічене у камені зображення у вигляді стилізованої квітки-розетки», — йдеться у дописі Олександра Ревуцького.

У 1906 році парафіяни скаржилися, що 15 років у мечеті не було мулли, через що були проблеми з веденням документації. Парафіяни обрали муллу та просили його затвердити.

«1907 року у м. Миколаїв мешкали 374 особи магометанського віросповідання, з них 253 чоловіка та 121 жінка, 1909 року — 434, з них 284 чоловіка та 150 жінок», — йдеться в архівних даних.

Як повідомляється в архіві, мечеть була розібрана у 20-х роках ХХ століття.

«Будівля мечеті була зруйнована, зберігся лише мінарет, котрий перебував у старому та занедбаному стані й потребував ремонту. У ньому було розміщено тригонометричний пункт. Мінарет перебував під охороною заводу № 444 (ЧСЗ) та мав охоронну дошку з 1923 року», — йдеться у записці головного архітектора Миколаєва у 1945 році.

У 1946 році мечеть знов обстежили мечеть. Від неї залишилася башта мінарету.

«Мурована з одеського каменя-вапняка (черепашечника) мечеть була розібрана у 20-х роках ХХ ст., башта мінарету перебувала у занедбаному стані, штукатурка частково обвалилася. Через те, що були прибрані стіни, котрі підтримували мінарет, він мав чималий нахил, але завдяки товстим стикам виявився доволі стійким. Завод ЧСЗ використовував мінарет, котрий знаходився у дворі господарства завкому, як тригонометричний пункт», — повідомляється в архівних даних.

Мінарет мечеті у Миколаєві. Фото: Державний архів Миколаївської області

Комісія зробила висновок, що башта мінарету є пам'ятником архітектури місцевого значення і його потрібно взяти під державну охорону та провести консервацію.

«Мінарет тривалий час використовували як геодезичний тригонометричний пункт (вежа слугувала офіційною точкою-орієнтиром на місцевості для створення точних карт і проведення будівельних вимірювань). Під час Другої світової війни споруда зазнала сильних ушкоджень. У вересні 1946 року аварійну вежу остаточно знесли, а територію навколо згодом забудували, — написав Олександр Ревуцький.

У коментарях миколаївці загадали місце, де була мечеть, та які руїни від неї бачили.

«Я в 70-ті роки вчився у СШ №38, лазив там. На той час залишився тільки 1 поверх», — написав Валентин Свенцицький.

Також миколаївці поділилися, що залишки можна побачити з трамваю за маршрутом №3.

«Якщо їхати трамваєм №3 і придивитися за паркан, то залишки видніються. У 70-х роках минулого століття ця місцина належала парку Петровського, а мій дід працював там сторожем, і я дитиною там кругом лазила, там ще тоді збереглися гвинтові сходинки нагору», — розповіла Анжела Канцер.

За словами ще одного жителя, частину будівлі можна було побачити кілька років тому, поки територія не заросла деревами.

«Перший поверх чи цокольна частина залишилась. Коло дверей залишалась табличка від 1922 року «Пам'ятка архітектури, за зруйнування карається законом». Останній раз бачив цей напис у 1968, 1969 роках. 3-4 роки тому цю частину будівлі було видно через паркан з вулиці 3-а Військова, з протилежної сторони. Зараз виросли у тому дворі дерева і закривають цей перший поверх», — написав Микола Іванович.

Нагадаємо, у мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви, яка була розташована на Аркасівському кільці (раніше — Пушкінському) у Миколаєві. За спогадами місцевих жителів, церкву знесли за ніч за часів радянської влади.

Також публікували рідкісні архівні фотографії набережної та будівлі Миколаївської міської думи, яка колись стояла на місці сучасної будівлі «Укртелекому» та була однією з головних споруд у центрі міста.