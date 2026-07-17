 У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

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Головна Новини Історія 7:14, 17 липня, 2026

У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Симеонівська церква розташовувалася у районі нинішнього Аркасівського кільця. Фото: Юрій ФедоренкоСимеонівська церква розташовувалася у районі нинішнього Аркасівського кільця. Фото: Юрій Федоренко

У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви, яка була розташована на Аркасівському кільці (колишньому Пушкінському) у Миколаєві. За спогадами місцевих жителів, церкву знесли за ніч за часів радянської влади.

Фото опублікував у групі Південна Україна крізь віки Юрій Федоренко.

На світлинах показали церкву з різних ракурсів, у тому числі вже зі знятими куполами.

Зараз орієнтиром, де була колишня церква, є Аркасівське кільце.

«Панорама на вул. Аркасівську з боку Соборної. Тут стояла Симеонівська церква. Кільце вважається орієнтиром, насправді храм займав велику площу», — написав Юрій Федоренко.

Нині на місці церкви є Аркасівське кільце. Фото: Юрій ФедоренкоНині на місці церкви є Аркасівське кільце. Фото: Юрій Федоренко

У коментарях миколаївці поділилися спогадами, що у цій церкві їх хрестили, а також як швидко її знесли за радянської влади.

«Пам'ятаю цю церкву, ми з мамою йшли до дитячої лікарні, що на Рюміна була, а тут уже немає: за ніч прибрали», — написала Любов Коробкова.
«Мати була студенткою та рано-вранці студентів педінституту відправляли до колгоспу на сільгосп роботи. Вона йшла з речами в інститут і якраз підірвали церкву. Був страшний гуркіт!», — додав Костянтин Ульянов.

У статті історика Володимира Щукіна йдеться про те, що Симеоно-Агрипінський молитовний будинок почали будувати у 1867 році, а збудували та освятили у 1869 році.

Фрагмент фото з Шухівської вежі. Куполи ще на місці. Фото: Юрій ФедоренкоФрагмент фото з Шухівської вежі. Куполи ще на місці. Фото: Юрій Федоренко

У 30-х роках ХХ століття під час антирелігійної кампанії церкву закрили.

«Ймовірно, саме після цього знесена за непотрібністю дзвіниця, а також купол і барабан церковної будівлі, а отвір, що утворився, перекрили чотирисхилим дахом. Ця перебудова спотворила будівлю і повністю спотворила задум архітектора», — написав історик.

Церква вже без куполів. Фото: Юрій ФедоренкоЦерква вже без куполів. Фото: Юрій Федоренко

Під час Другої світової війни церкву знов відкрили на богослужіння. Але вже у 1960 році Миколаївський міськвиконом вирішив її знести через реконструкцію тодішнього проспекту Леніна, який зараз має назву пр. Центральний.

«Приводом для цього стало те, що, на думку міського управління дорожнього будівництва, будівля храму могла перешкоджати будівництву розвороту для першої міської тролейбусної траси. 3 вересня 1960 р. Миколаївський облвиконком ухвалив рішення №816 «Про вилучення церковної будівлі, яка перебуває у користуванні Семенівської релігійної громади, розбирання її та інших будівель у зв'язку з реконструкцією міста Миколаєва», — зазначив історик.

Церкву знесли швидко. Як написав Володимир Щукін, техніка працювала вночі та на ранок її вже не було.

«17 вересня 1960 р., до настання темряви, до Семенівської церкви та прилеглих вулиць прибула потужна землерийна техніка, автокрани, навантажувачі, автосамоскиди. Військові сапери Одеського військового округу підготували та здійснили вибухи будівлі Семенівської церкви та інших будівель так акуратно, що все залишилося на місці. При світлі прожекторів екскаватори, навантажувачі та самоскиди протягом ночі прибрали та вивезли залишки зруйнованих будівель. До ранку на місці Семенівської церкви збудовано кільце для розвороту транспорту, насипано свіжу землю і навіть посадили чагарники, дерева та квіти. Вранці люди, які йшли на роботу, здивовано запитували один одного: «А куди поділася Семенівська церква?», — написав історик.

Раніше у мережі опублікували рідкісні архівні фотографії набережної та будівлі Миколаївської міської думи, яка колись стояла на місці сучасної будівлі «Укртелекому» та була однією з головних споруд у центрі міста.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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