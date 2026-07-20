 Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

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Головна Новини Культура 19:43, 20 липня, 2026

Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

  • Галина Сеннікова
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

У неділю, 19 липня, у Миколаєві на 8 Причалі відбувся благодійний молодіжний фестиваль Cross Fest, присвячений Всесвітньому дню друзів. Захід організувала Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Однією з головних цілей фестивалю став збір коштів на підтримку Шпиталю Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На території фестивалю працював ярмарок виробів майстрів ручної роботи та миколаївських виробників. Відвідувачі могли ознайомитися з напрямами діяльності Українського Червоного Хреста, а також пройти навчання з надання першої допомоги.

Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

Для дітей і дорослих організували різноманітні майстер-класи. Найбільшу кількість учасників зібрав майстер-клас з розпису сумок-шоперів. Спортивні активності проводили Миколаївський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Миколаївська федерація спортивного туризму. Учасники танцювального колективу «Yes I can» навчали дітей танцювальних рухів.

На локації «DVARA» відбувалися заняття з йоги, стретчингу, цвяхостояння та медитативних практик, також працювали масажисти.

До фестивалю долучився і миколаївський осередок «Пласту» — Національної скаутської організації України. Однією з найпопулярніших локацій стала канатна переправа. За словами представників організації, діти із задоволенням випробовували себе, долали хвилювання та підтримували одне одного.

На відкритті фестивалю виступили провідний фахівець із розвитку молоді та волонтерства Ігор Діордієв, лідерка Східного регіонального об’єднання відділу розвитку волонтерства та молоді Анжела Риженко, а також організатори заходу — Даніл Прудніков і Катерина Малиш.

З вітальними словами та врученням подяк виступили голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Оксана Смалько та голова обласної організації профспілки працівників культури Євген Безух.

Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

До учасників фестивалю також звернувся виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Він подякував Товариству Червоного Хреста України за системну підтримку жителів області та співпрацю у реалізації важливих соціальних ініціатив.

За попередніми підрахунками, під час фестивалю вдалося зібрати близько 25 тисяч гривень на потреби Шпиталю Українського Червоного Хреста.

На завершення недільного вечора відбувся концерт популярного миколаївського кавер-гурту «RADIOSTARS». Музиканти виконали відомі українські та світові хіти, створивши для гостей фестивалю святкову атмосферу.

Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті
Благодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВістіБлагодійний фестиваль Cross Fest у Миколаєва. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

Нагадаємо, що у Миколаївському обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна відкрилась виставка «Світ без війни».

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