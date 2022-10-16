Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулла выразил надежду, что соглашение удастся расширить, а срок его действия продлить.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Учитывая сигналы, которые я получаю, соглашение не только будет продлено, но и, возможно, расширено, – отметил он.

В Стамбуле 22 июля с участием ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного. Срок действия соглашения истекает 19 ноября.

Напомним, Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению» . Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.