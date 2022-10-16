Херсонские партизаны просят жителей 14 населённых пунктов в области срочно эвакуироваться на левый берег Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение направлено на жителей Правдиного, Солдатского, Петровки, Барвинка, Новокиевки, Шмидтового, Крутого Яра, Киселевки, Надеждовки, Парышивого, Грозового, Знаменки, Зорянки, Томиной Балки и Красного Подола.

Херсонские партизаны напоминают, что Армия обороны Израиля ЦАХАЛ перед штурмом населенного пункта сбрасывает листовки с предупреждением для местного населения, результат таких акций – успешный штурм и минимизация человеческих потерь.

— Так же и сейчас мы должны ответственно отнестись к таким открыткам и эвакуироваться в безопасное место, – говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что увольнение Херсона Вооруженными силами Украины – вопрос времени . Он прогнозирует развитие событий в среднесрочной перспективе.