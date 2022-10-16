Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь после сообщений, что Иран планирует поставлять свои ракеты в Россию.

Об этом он написал в Twitter.

— Больше нет никаких сомнений, какова должна быть позиция Израиля в этом кровавом конфликте. Пора Украине получить также военную помощь — такую, как оказывают США и страны НАТО, — написал министр.

Напомним, Израиль предоставляет Украине данные разведки об иранских дронах , которые использует российская армия.