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В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Под видом учебного собрания идут мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Беларусь прилетели три российских истребителя Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Под видом учебного собрания идут мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Беларусь прилетели три российских истребителя Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».