В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Под видом учебного собрания идут мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прилетели три российских истребителя Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».